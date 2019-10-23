شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: إنهاء تنفيذ المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو فى موعدها المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أن الوزارة متمسكة بالإنتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو بالكامل حتى محطة عدلى منصور خلال شهر إبريل المقبل، ولا تأجيل عن هذا الموعد الذى تم الاتفاق عليه مع الشركات المنفذة للمشروع.

وأضافت المصادر لليوم السابع، أن المرحلة الرابعة التى تبدأ من محطة هارون بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام بجوار موقف العاشر من رمضان، تصل تكلفتها إلى 16.2 مليار جنيه، ويتم توفير هذه التكلفة بالكامل من الموازنة العامة للدولة.