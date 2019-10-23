شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مجلس أمناء مدينة زويل بعد موافقة البرلمان على تعديل القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فى مجموعه.

وحددت المادة الرابعة من مشروع القانون كالآتي:

"مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة عشرا عضوا منهم عشرة من العلماء البارزين فى تخصصهم وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.

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وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات.

ويضع المجلس لائحته الداخلية والتى تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء