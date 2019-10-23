مصر | اليوم.. محاكمة 15 متهما بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة 15 متهما بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم الأربعاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره جلسة إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

وكانت المحكمة قد اخطرت بالجلسة الماضية نقابة المحامين بندب المحامي صاحب الدور لحضوره مع اي متهم ليس لديه محاميا للدفاع عنه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولى.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.