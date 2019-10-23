مصر | اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالإتجار بالبشر في عابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالإتجار بالبشر في عابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكمة التجمع الخامس محاكمة 4 متهمين بالإتجار بالبشر بمنطقة عابدين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين "حسنية حمدى، محمد جمال، محمود جمال، شادى عصام"، تهمة الاتجار فى الطفلة "سما حاتم"، بأن قامت المتهمة الأولى بعرض رضيعتها للبيع مقابل مبلغ مالى، لمرورها بأزمة مالية، فيما قام المتهمين من الثانى للرابع بمساعدة المتهمة على بيع رضيعتها، والتواصل مع مشترين، وعرض الطفلة على أكثر من مشترى مقابل مبالغ مالية، مما ألحق الطفلة الرضيعة بأضرار صحية وجسدية