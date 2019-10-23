مصر | إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم جماعي بالبراجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم جماعي بالبراجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم مينى باص وسيارتين سوزوكى وفان وملاكى بمنزل دائرى البراجيل، مما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه السلام، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بمنزل دائرى البراجيل بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور عن عدة إرشادات لقائدي المركبات، حال سيرهم في الطرق، أثناء سقوط الأمطار، لتجنب وقوع أي حوادث مرورية، وجاءت على النحو التالي:

1- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

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4- إستخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

8- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

9- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا لذويهم سالمين.