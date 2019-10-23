شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة تتطور.. انتهاء إنشاء 8 محطات رفع صرف صحى بتكلفة 825 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاربت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، من الانتهاء من مشروعات المرحلة الثالثة والأخيرة، لمنظومة الصرف الصحى بمدينة الغردقة، حيث تضم تلك المرحلة إنشاء 8 محطات رفع صرف صحى، بتكلفة 825 مليون جنيه.

وأكد مصدر بالهيئة القومية لمياه الشرب بالبحر الأحمر، أنه من المقرر بنهاية العام الجارى الانتهاء منها تماماً من تطوير منظومة الصرف الصحى بمدينة الغردقة، حيث يجرى الأن تشيد وبناء 8 محطات، ووصل حجم الانشاءات بها قرابة الـ 90% ، موضحاً أن إنحدار تلك المحطات يبلغ 150 كيلو متر، وخطوط الطرد لـ45 كيلو متر، بتكلفة إجمالية 825 مليون، موكداً أن هناك محطتين من ضمن الـ8 محطات التابعة للمرحلة الثالثة دخلت الخدمة بالفعل وهى محطة شمال الأحياء، ومبارك 7.

وأضاف المصدر:" محطة 7 الواقعة بطريق النصر، يجرى بها أعمال تجارب التشغيل وتم الانتهاء منها تماماً، وكذلك محطة صرف صحى بمنطقة مجاويش تنقصها أعمال الكهرباء فقط وستكون جاهزة للتشغيل التجريبى، لافتاً إلى محطة صرف صحى " ب"، متبقى من أعمال الانشاءات بها الأعمال الكهرومكانيكية، وكذلك محطة "ه" دخلت مراحل التشغيل التجريبى، مؤكداً أنه بنهاية العام الجارى سيتم الانتهاء تماما من منظومة الصرف الصحي.

وأوضح المصدر، أنه خلال يناير المقبل ستكون جميع مناطق الغردقة مغطاة بشبكة صرف صحى عملاقة، عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمحطات، وكذلك محطة المعالجة الثلاثية العملاقة بالغردقة.

من جانبها طالبت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، فى اجتماع سابق مع قيادات الهيئة القومية لمياه الشرب بالبحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من محطة رافع مياه المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة.

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وأكدت أن الدولة تولى اهتماماً كبيرا بمنظومة الصرف الصحى بالبحر الأحمر، موكدة أن محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة، ستسهم فى توصيل مياه المعالجة الثلاثية إلى المنطقة المستهدفة لزراعتها على الطريق الدائرى الخارجى والتى تبلغ 3 آلاف فدان.

يذكر أن محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة، تبلغ تكلفتها 875 مليون جنيه، ومن المقرر لها أن تنتج 90 ألف متر يوميا من معالجة مياه الصرف، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها وإنتاج 30 ألف متر مياه صرف صحى معالجة صالحة للزراعة.

كذلك أن خطوط الطرد لمحطة المعالجة الثلاثية تبلغ 16 كيلو متر، تم توجيه خط منها للمزراعة الشجرية التى تبلغ قرابة 3 آلاف فدان سيتم زراعتهم من خلال مياه المعالجة الناتجة عن محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة.

وأن المياه المعالجة التى سيتم استخراجها بعد عملية التنقية لها داخل محطة المعالجة مياه صالحة لزراعة الأشجار الخشبية وليست المثمرة، حيث سيتم استخراج 3 خطوط لتلك المياه من المحطة، الأول لزراعة أشحار داخل غابة شجرية بمساحة 3 آلاف فدان بالقرب من الدائرى الخارجى بالغردقة، و الخط الثانى سيتم توجيه لزراعة الأشجار المحيطة بمطار الغردقة الدولى وزراعة كميات كبيرة من الأشجار هناك.

بينما الخط الثالث يتم بيع المياه للقطاع الخاص لاستخدامها فى زراعة الأشجار حول الفنادق وخاصة بمنطقة "الجونة"، وتضم تلك المحطة 12 حوض معالجة مياه صرف صحى حيث تصل إليها حميع مياه الصرف الخاصة بمدينة الغردقة من خلال محطات رفع الصرف الصحي.