شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الحصول على الشهادات المهارية شرط إتمام التسجيل فى مسابقة التوظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الحصول على الشهادات المهارية المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين متاح الحصول عليها لمدة 3 أشهر.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أنه بداية من يناير المقبل سيكون الحصول على الشهادات المهارية المطلوبة فى كل تخصص شرط للتسجيل على البوابة الإلكترونية للتوظيف، بحيث ستكون من ضمن شروط إتمام التسجيل ورفع البيانات على موقع البوابة الإلكترونية للتوظيف.

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وكان بعض المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين طالبوا بضرورة أن يكون هناك وقت كافى للحصول على الشهادات المطلوبة والتى تعتبر شرط أساسى للحصول على فرصة فى المسابقة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتى ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب فى المشاركة فى العمل التربوى وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.