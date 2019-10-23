شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال شفط مياه الأمطار بنفق العروبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال شفط مياه الأمطار المتجمعة بنفق العروبة، شرق القاهرة، بحضور قيادات المحافظة ومسئولى الصرف الصحى وقوات الشرطة.

ودفعت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، بعشرات السيارات والمعدات لشفط المياه من الشوارع بشرق القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المعدات المحمولة لسحب المياه، بعد غرق عدد من شوارع بمياه الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى معدات شفط تابعة لشركة مياه الشرب وهيئة النظافة والتجميل

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وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن شرق القاهرة ومصر الجديدة تعرضت إلى سيول على مدار 90 دقيقة وتقدر كمية مياه الأمطار بنحو 650 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أن معدات شركتى الصرف الصحى ومياه الشرب كانت متمركزة بأماكن التجمعات قبل سقوط الأمطار.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أحياء العاصمة كانت على استعداد تام لسقوط الأمطار قبل نزولها بالشوارع والطرق، وطهرت المصارف والبلاعات، وجهزت معدات الشفط، ولكن كمية المياه لم تستطيع استيعابها خاصة بمناطق نفق العروبة والأوتوستراد وبعض الشوارع بمدينة نصر ذات المنسوب المنخفضة.

واوضح المحافظ، أن عشرات السيارات المخصصة لشفط المياه، كانت موجودة بالموقع المختلفة للتعامل مع الموقف، ولكن ما آخر الإنتهاء من شفط المياه هو التكدس المرورى فى مختلف الشوارع، مشيرا إلى أنه حاليا جارى الانتهاء من شفط المياه وفتح الطرق.