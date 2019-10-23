شكرا لقرائتكم خبر عن منى مينا عن تعديل نظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين: «يقتل دوافع التفوق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار علقت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء السابقة على التعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين. وقال منى مينا: «لو وافق مجلس النواب على هذا المشروع لا يوجد أي ضمان لوظيفة ثابته للخريج المتفوق والطلبة أوائل دفعاتهم كأعضاء هيئة تدريس، التعاقد لـ 3 سنوات فقط.. وتجديد التعاقد بموافقات يعلم الله ما هي العوامل التي يمكن أن تتحكم بها». وأضافت منى مينا: «ببساطة هذا المشروع يضع مستقبل الطلاب والخريجين المتفوقين في مهب الريح، ويقتل دوافع التفوق في نفوس الطلاب».

وتابعت: «قد يكون من المفيد هنا أن نتذكر الاتجاه السابق عند مناقشة (مشروع قانون المستشفيات الجامعية) لجعل عمل المدرسين واساتذة الجامعات في المستشفيات الجامعية بنظام التعاقد المؤقت، وقد تم إلغاء هذا النظام بناءا على الاعتراض الشديد عليه من نقابة الأطباء وأغلب الزملاء أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب».

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