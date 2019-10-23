شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": مخزون الدواجن يكفى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية لدى الوزارة والشركات التابعة، وأن مخزون الدواجن والكميات المتعاقد عليها يكفى 3 أشهر بجانب أيضا توفير السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

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ويأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة الدعم المخصص للأسرة من خلال ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة "المحرومة من منظومة الدعم" إلى البطاقة التموينية للزوج بدون أى رسوم، وذلك بمجرد تقديم الزوجة صورة الرقم القومى لها وصورة بطاقة التموين الخاصة بالزوج إلى مكتب التموين، حيث يتم اضافتها ضمن منظومة الدعم وتحصل على حصة من الخبز بمعدل 5 أرغفة يوميا بجانب صرف سلع بقيمة 50 جنيها شهريا طالما أن عدد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة 4 أفراد، حيث يحصل كل منهم على دعم بقيمة 50 جنيها وأن الفرد الخامس فأكثر يحصل على دعم بقيمة 25 جنيها.