شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عقوبة تعمد تعطيل خدمات المرافق العامة فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات التى تقع على أفعال التخريب والإتلاف لكل من تعمد تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة.

ونصت المادة 361 مكرر (أ) على: "كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.

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كما نصت المادة 364 على: "كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصرى".

وكذا نصت المادة 365 نصت على: "كل من أحرق أو أتلف عمداً بأى طريقة كانت شيئاً من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية أو غير ذلك من السندات التى يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

ونصت المادة 366 على: "كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابه السجن المشدد أو السجن".