شكرا لقرائتكم خبر عن 111088 مستفيدا من معاش تكافل وكرامة بتكلفة شهرية 49 مليون جنيه بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بقيادة الدكتور مجدى حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه بلغ إجمالى عدد المستفيدين بالمحافظة من مشروع معاش تكافل وكرامة 111088 مواطن ومواطنة، موضحا أن التكلفة الشهرية لصرف هذه المعاشات بالمحافظة بلغت 49 مليون و636 ألف جنيه.

وأوضحت المديرية لـ ”الخليج 365”، أنه تم تشكيل لجان من مدير الإدارة وعضو المراقبة والمتابعة وعضو الشئون القانونية، وعضو الشئون المالية، لتسلم الفيز الخاصة بالمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، بمعرفتهم للوحدات الاجتماعية على مستوى المحافظة.

وأوضحت، أن نظام تكافل وكرامة له مردو إيجابى على الأسر، وقلل البرنامج نسب الفقر بالمحافظة، خاصة بالمناطق التى تعتبر أفقر القرى على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الوحدات الاجتماعية والإدارات بالمراكز تتلقى طلبات الأسر المستحقة، مشيرة إلى أن البرنامج ساعد الأسر فى توفير لقمة العيش، حيث أنه يصرف للأسر التى لديها أطفال حديثى الولادة حتى سن الثامنة عشرة على أن يكون الأبناء من السادسة لسن الثامنة عشرة بمراحل التعليم المختلفة، أو من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً، أو من المعاقين بدرجة إعاقة تبدأ من 50 عاما، أو من الأيتام "فقيد الأب والأم أو فقيد الأب والأم متزوجة"، وهناك حالات استفادت من المعاش فى ظل الظروف الاقتصادية خاصة لبعض المهن مثل مهنة الصيد التى تتوقف لفترات معينة.