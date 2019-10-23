شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مهام لصندوق ذوى الاحتياجات وفقا لمشروع القانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليها بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، وفيما يلى نرصد اختصاصات الصندوق وفقا لمشروع القانون الوارد من الحكومة: 1. توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج. 2. كفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل. 3. المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم. 4. المشاركة فى تغطية تكلفة الاتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها والمساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة. Advertisements 5. تغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية. 6. إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها. 7. تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية ودعم الشمول المالى لذوى الإعاقة. 8. مشاركتهم فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية والتعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة. 9. التعاون مع وزارة الشباب لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.

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