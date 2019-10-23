شكرا لقرائتكم خبر عن اضبط مخالفة.. استمرار حرق قش الأرز ليلا ونهارا بالغربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال مسلسل حرق قش الأرز مستمر ليلا ونهارا أمام مرأى ومسمع الجميع من الأهالى والمسئولين، رغم القوانين واللوائح التي صدرت لمنع حرق قش الأرز للقضاء على السحابة السوداء، وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتحرير محاضر بيئة ضد المخالفين، لما تسببه من انتشار الأمراض الصدرية والرئوية لمرضى الصدر والأطفال وحدوث اختناقات بين الأهالى.

كاميرا ”الخليج 365” رصدت انتشار أعمال حرق قش الأرز ليلا ونهارا بمحافظة الغربية بطريق المحلة- طنطا، دون تدخل من المسئولين بجهاز البيئة أو حماية الأراضى لوقف هذه الكارثة البيئية الخطيرة التى تتحدى المسئولين التنفيذيين.

وناشد الأهالى وزارة البيئة بالتدخل لوقف هذة الكارثة بالرغم من التوعية المستمرة والدورات التثقيفية للمزارعين بعدم القيام بأعمال الحرق وتقديم مميزات عديدة للفلاحين للاستفادة منه وكبسه وبيعه بدلا من حرقه.



حريق قش الرز بالغربية (2)

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حريق قش الرز بالغربية (3)



حريق قش الرز بالغربية (4)



حريق قش الرز بالغربية (5)



حريق قش الرز بالغربية (6)