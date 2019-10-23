شكرا لقرائتكم خبر عن بالقانون.. اعرف الفرق بين القبض على شخص واستيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك فرق بين القبض على شخص أو استيقافه، ونظم القانون الفرق بين الحالتين، ولكل حالة منهم شروطها وضوابطها.

ويرصد ”الخليج 365” الفرق بين استيقاف الشخص أو القبض عليه.

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الاستيقاف:

الاستيقاف جائز فى جميع الأحوال لوضع الشخص نفسه بنفسه موضع الشك، وهو إجراء أمنى بحت يباشره رجل الشرطة، وليس له أى قيد على حرية الشخص أو إستعمال الإكراه، لا يرتب أى أثر إجرائى ولا يجوز فيه التفتيش.

القبض:

لا يجوز إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون فى جرائم معينة وبشروط محددة، فهو إجراء من إجراءات التحقيق يلزم مباشرته من مأمور الضبط أو تحت إشرافه المباشر، وفيه تقييد حرية الشخص فى التحرك والتجول ولو تطلب الأمر إستعمال القوة، وإذا كان صحيح يستوجب تفتيش شخص المتهم.