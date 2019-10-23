شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تمثال "مجدى يعقوب" فى ميدانه الجديد قبل افتتاحه بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” التجهيزات النهائية لافتتاح التمثال النصفى الجديد لجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب، فى الميدان الجديد الذى يحمل اسمه بمدينة أسوان.

وبدأت اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بأسوان، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان، فى وضع اللمسات النهائية على التمثال الجديد، وهو عبارة عن تمثال نصفى لرأس وجزء من جسد شخصية الدكتور مجدى يعقوب، وموضوع على منصة وسط ميدان المحكمة سابقاً وميدان "مجدى يعقوب" حالياً، تمهيداً لافتتاحه.

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وأكد العميد أيمن رضا، رئيس مدينة أسوان، أن تصميم ميدان مجدى يعقوب الجديد، سيكون على أساس وضع تمثال جراح القلب العالمى بوسطه، مع وتسليط إضاءة منعكسة على وجهه من أسفل مياه النافورة التى حوله ليحيطه أحواض الزرع والورود بألوان متناسقة، كما شمل التصميم تجميل الجزيرتين التى أمام وخلف التمثال، وأيضاً تسليط إضاءة متوازية على واجهة محكمة أسوان الابتدائية كخلفية معمارية فرعونية، بالإضافة إلى وضع مظلات ملونه على جانبى كورنيش النيل لإتاحة المجال أمام المواطنين والسائحين للاستمتاع بهذه البانوراما الجمالية.