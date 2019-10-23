شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة حزمة ارشادية لطرق تسميد ورى أشجار الجوافة ومكافحة ذبابة الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة ارشادية حول طرق التسميد والرى ومكافحة ذبابة الفاكهة لزراعات الجوافة خلال الفترة الحالية .

وقال تقريرالمحاصيل البستانية ، إن من أهم الممارسات الجيدة في متابعة محصول الجوافة ، الاستمرار فى جمع الثمار الناضجة، التخلص مـن السرطانات ، التخلص مـن الحشائـش المـوجودة فى المزرعـة ، دهان الجذوع بالبلاستيـك لحماية الأشجار من اشعة الشمس.

وأضاف التقرير،أنه تم توزيع مصائد ذبابة الفاكهة على القطاعات وعمل حزام طولى على بداية الأرض مكونة من الفرمونات الجنسية لجذب الذكور وضمان وضع الإناث لبيض غير مخصب بمعدل 150 سم³ / الزجاجة ويتم تعلقا علي الأشجار في مكــــان مظلل وفي حالة زيادة الأعداد يتم المكافحة الكيميائية ويتم التخلص من الثمــار المصــابة بالحرق أو الدفن.

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية،أنه يجب تسمد الأشجار التي تروي بالغمر، بإضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جـم ، وإضافة 300 جم سلفات نشادر وللاشجاراكـــبر مـــن3 سنوات ، الأشجار عمر عــام أو عــامان يتم إضــافة 100 جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر .

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وعن تسمد أشجار الجوافة التى تروى بالتنقيط ،الرية الاولى: يضاف 2كم سلفات نشادر+ 5/1 كجم سلفات ماغنسيوم، الرية الثانية : يضاف3 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19،الرية الثالثة : يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم ،يضاف 2 لــتر حامض هيوميك مـــرة في الشهر، يضاف1 لترحامض فوسفوريك مــرة كــــل 15 يـــوم.

وعن التسميد الورقى يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهو أعراض نقص العناصرعلى الأشجار يكررويتم كما يأتي 350 جم حــديد مخلبى + 150 جم زنـــك مخلبي +150 جم ، منجنيز مخلبي + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوراكس + 50 جم سلفات نحـــاس + 200 جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص )،الرى :معـــدل الـــرى 3 ريات فى الأسبوع لتفادى أمراض أعفان الجذور.

وتابع التقرير،أن برنامج المكافحة يجب جمع الثمار المتساقطة ودفنها أو حرقها ، استمرار تعليق المصائد الجاذبة والحزم القاتلة لمكافحة ذبابة الفاكهة، موضحا أنه يتم مكافحة البيــاض ألدقيقى بشكل وقائى باضافة الكبريت الميكرونى بمعدل 2.5جم لتر ماء + 2/1 سم³ مادة ناشرة / لتر ماء ، ومكافحة المن و التربس و الجاسيد ( نطاق الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشرى المناسب، بالإضافة الى مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضــاف إلـية أي زيـت معدنى.