تعطيل الدراسة وغرف أزمات.. الحكومة تعلن الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بعد موجة من الطقس السيء شهدتها عدة محافظات خلال الساعات الماضية، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية من استمرارها يومين، أعلنت عدد من الوزارات رفع حالة الطوارئ واتخاذ جميع التدابير والاستعدادات لمواجة مياه الأمطار والسيول.

البداية كانت من رئاسة مجلس الوزراء، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة الأربعاء، بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى؛ بسبب الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة

على الفور قالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة للطلاب الأربعاء بالمحافظات الثلاث؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت الوزارة في بيان، سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.

كما قرر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة، غدًا الأربعاء، بالمعاهد الأزهرية التابعة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بناء على تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق القاهرة الكبرى.

غرفة طوارئ الصحة

أما في وزارة الصحة أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات المحافظات التي سقطت بها الأمطار، والمعرضة لسقوط الأمطار، وعقد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ، برئاسة الدكتور شريف وديع مستشار الوزيرة للرعايات والطوارئ.

وبحسب بيان للوزارة، يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لمواجهة السيول، بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمالية هطول أمطار غزيرة على بعض المحافظات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن خطة الوزارة تتضمن توفير فرق للانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، مشيراً إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.

وقال "مجاهد" إن الخطة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة، ونقل أي مصابين إلى المستشفيات، مشيراً أن هناك تواصلاً دائم بين غرفة الطوارئ الرئيسية وهيئة الإسعاف، فضلاً عن التنسيق بين المستشفيات داخل المحافظة وخارجها، مؤكداً جاهزية مديريات الصحة وتوافر الإمكانات من حيث توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات موازية لغرفة العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية، والتى تعمل هى الأخرى على مدار الساعة، مؤكداً أنه تم تشكيل فريق للانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة ذات الدفع الرباعي للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية.

كما وجهت الوزارة مديريات الصحة بالمحافظات بتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، والتشديد على توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وزيادة أعداد الاطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ إلى الضعف، إضافةً إلى توافرعدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، مشيراً إلى التنسيق بين قطاعات الوزارة المعنية ومنها (الطب العلاجي، الطب الوقائي، هيئة الإسعاف، بنك الدم، الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المؤسسة العلاجية، هيئة التأمين الصحي، هيئة المستشفيات التعليمية).

8 قطارات لدعم المترو

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وأعلن مصدر بشركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الدفع بـ 8 قطارات إضافية لاستيعاب الزحام بمحطات المترو، مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق، اليوم، زحامًا خاصة بمحطات العتبة ورمسيس والسادات، وهي محطات تبادلية مع الخط الأول والثالث.

وجاء الزحام الشديد بمحطات المترو نتيجة التكدس المروري التي شهدته شوارع القاهرة بسبب الأمطار، ما اضطر عدد كبير من المواطنين إلى استخدام المترو للتنقل.

"الكهرباء" تعلن الطوارئ

من جانبها، قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة لقطاع الكهرباء تتابع على مدار 24 ساعة وجود أي شكاوى أو أعطال أو انقطاعات، ويتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.

وأضافت الوزارة، أن مركز التحكم القومي يتابع حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة، مشيرة إلى انه يتم أحياناً فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية حرصاً على سلامة المواطنين.

ولفتت أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقى أية شكاوى، كما يوجد غرف عمليات لمتابعة الموقف أولاً بأول.

ونوهت الوزارة بأنه عند تواجد أي عطل، فإنه يمكن الاتصال بالخط الساخن على الرقم 121 سواء من التليفون الأرضي أو المحمول على مدار 24 ساعة، مشددة على عدم الاقتراب من المهمات الكهربية.

إدارة الأزمات

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، إنها تتابع مع محافظة القاهرة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة في بعض الأنفاق والشوارع الرئيسية بالأحياء والتي تسببت في إعاقة حركة المرور وسير المواطنين في الشوارع والطرق الرئيسية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه في مناطق تراكم مياه الأمطار بنطاق المنطقة الشرقية بأحياء مدينة نصر شرق ومصر الجديدة وشارع صلاح سالم ونفق العروبة وطريق النصر أمام النصب التذكاري وميدان الشهيد هشام بركات وطريق النصر مع عباس العقاد، حيث تم الدفع بـ 80 سيارة لشفط المياه وجاري التعامل مع الأزمة.

من جانبه، ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كافة المحافظات برفع درجة الاستعداد والطوارئ واستمرار مراجعة الاستعدادات الخاصة بمواجهة السيول والأمطار تحسبا لاستمرار سقوط الأمطار أو السيول على محافظاتهم خلال الأيام المقبلة، مؤكدا ضرورة اتخاذ المحافظات لكافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول وتكثيف جولات المرور الميداني على الأماكن التي قد تمثل أماكن تجمع المياه والأمطار.

كما وجه الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الموقف في كافة غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة والتنسيق بصورة مستمرة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

إعفاء المتأخرين من "الغرامة"

كما قررت مصر للطيران، إعفاء عملائها المسافرين على رحلاتها مساء الثلاثاء، والتي شهدت تأخير من أي غرامات أو فروق تغيير مواعيد الحجز؛ نظرا لعدم تمكنهم من اللحاق برحلاتهم لتعطل الطرق المؤدية للمطار.

وأهابت الشركة في بيان، بعملائها بمراجعة حجوزاتهم وتعديلها عن طريق خدمة "call center" الخاصة بمصر للطيران، أو التوجه إلى مكتب المبيعات المتواجد بمبنى الركاب 3 الذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة أو المكاتب الأخرى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.