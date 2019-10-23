"مصر للطيران" توجه مناشدة للمسافرين على رحلاتها الداخلية والدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

ناشدت شركة مصر للطيران، عملائها المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية إلى ضرورة التواجد باكرًا إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية.​

وقالت الشركة في بيان لها، صباح الأربعاء: "وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة الأربعاء، تناشد الشركة الوطنية عملائها الكرام المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية لضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل".

وذكرت الشركة، إن الحضور قبل ميعاد الرحلة بثلاث ساعات لضمان الركاب إنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات، جراء الطقس.