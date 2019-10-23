اليوم.. شريعة وقانون الأزهر تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنظم كلية الشريعة والقانون بالقاهرة برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ندوة تثقيفية لطلاب الكلية عن انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح الدكتور ممدوح مبروك عميد الكلية، في بيان له، أن هذه الندوة (نصر أكتوبر المجيد إعلاء للعلم والإيمان والعمل الجاد ونب الشائعات) تستهدف التذكير ببطولات أكتوبر وتؤكد على غرس قيم الانتماء الوطني في نفوس الشباب.

وأشار إلى أن الندوة ستقام اليوم الأربعاء في تمام الحادية عشر صباحا بحضور أحد أبطال حرب أكتوبر والدكتور حامد أبوطالب عميد الكلية الأسبق والدكتور حسن الصغير وكيل الكلية.