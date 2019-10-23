أخبار مصر | مناشدة عاجلة من "مصر للطيران" إلى عملائها المسافرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناشدة عاجلة من "مصر للطيران" إلى عملائها المسافرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت اليوم الأربعاء شركة مصر للطيران الطيران، مناشدة إلى عملائها المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية، بضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن ذلك لضمان الوصول في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات.

وأشارت إلى أنه من المرتقب استمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة اليوم، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.