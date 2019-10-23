أخبار مصر | عاجل.. تجدد سقوط الأمطار الغزيرة على القاهرة مصاحبة للرعد والبرق

تجددت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سقوط الأمطار الغزيرة على عدة مناطق في القاهرة الكبرى.

وصاحب سقوط الأمطار ظاهرة الرعد والبرق وذلك بالتزامن مع حالة الطقس السئ التى تضرب عدة مدن فى مصر.

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الثلاثاء، طقس مائل للبرودة وأن تتكاثر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا، ويصاحب ذلك انخفض طفيف بدرجات الحرارة؛ ليسود طقس بارد شمالا حتى القاهرة، معتدل على شمال الصعيد، دافئ جنوبا في النهار، وبارد ليلًا.