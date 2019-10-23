أخبار مصر | عاجل.. وفيات في انقلاب أتوبيس سياحي

تلقى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء إخطارا من قسم شرطة سانت كاترين يفيد انقلاب أتوبيس سياحي في أحد المنحنيات الخطرة بطريق السعال سانت كاترين على بعد 15 كيلو مترا من كمين النبي صالح مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص من بينهم سائحة أمريكية من أصل فلبيني.