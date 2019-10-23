أخبار مصر | عاجل.. وفيات في انقلاب أتوبيس سياحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفيات في انقلاب أتوبيس سياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء إخطارا من قسم شرطة سانت كاترين يفيد انقلاب أتوبيس سياحي في أحد المنحنيات الخطرة بطريق السعال سانت كاترين على بعد 15 كيلو مترا من كمين النبي صالح مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص من بينهم سائحة أمريكية من أصل فلبيني.
كما اُصيب 25 آخرين وتتراوح إصابتهم ما بين جروح وكسور وعلى الفور تحركت 6 سيارات إسعاف وقوات الدفاع المدنى والحريق وتم نقل المصابين لمستشفى سانت كاترين وبعض الحالات لمستشفى شرم الشيخ الدولى وطور سيناء العام تحت رعاية الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء وتم تقديم الإسعافات الأولية وتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.