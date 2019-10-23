أخبار مصر | مغرد لـ ساويرس: "بوتفليقة رماك رمية الكلاب".. والأخير: "هو وعصابته سرقوني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مغرد لـ ساويرس: "بوتفليقة رماك رمية الكلاب".. والأخير: "هو وعصابته سرقوني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، على تغريدة تطاول فيها أحد متابعيه عبر "تويتر" عليه، عندما قال له "إنه من حسنات الرئيس الجزائري المعزول عبدالعزيز بوتفليقة، انه رماك رمية الكلاب من الجزائر وخلاك تمشي"، معقبا: "يمهل ولا يهمل".

وأضاف "ساويرس"، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على المتابع الذي يدعى سفيان: "وهو فين دلوقتي وأخوه -في إشارة إلى بوتفليقة- وكل العصابة اللى سرقوني".

وأكمل الملياردير المصري: "يمهل ولا يهمل.. فكر قبل ما تكتب يا سوفيان".

الجدير بالذكر أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة استقال من منصبه في 2 أبريل 2019، عقب أسابيع من المظاهرات الرافضة لترشحه لولاية خامسة، وقد أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه في 9 أبريل عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور.