شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم «التنمية المحلية» يُوضح سبب غرق الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الأمطار التي شهدتها محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، اليوم كانت كثيفة جدًا لدرجة عدم استيعاب البالوعات لكل هذه الكمية من المياه ما أدى إلى غرق الشوارع.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة جهود المحليات في مواجهة الأمطار في الفترة القادمة. وكانت القاهرة الكبرى قد شهدت هطول أمار غزيرة، تسببت في إرباك حركة المرور، في الطرق والمحاور الرئيسية، وأصابت العاصمة بالشلل.

يُعرض برنامج «يحدُث في مصر» على «MBCمصر» من الثلاثاء للخميس، وعُرضت هذه الحلقة من برنامج «يحدُث في مصر» الثلاثاء 22 اكتوبر 2019 الساعة 10:00 مساءً على «MBC مصر».