شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تفحص اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاربعاء العروض المقدمة من الشركات المشاركة فى مناقصة توريد شراء زيت الطعام المستورد وطرحه على بطاقات التموين، بمعدل 30 ألف طن زيت طعام صويا و10 الاف طن زيت عباد على أن تكون فترة توريد زيت الطعام من يوم 5 إلى 20 ديسمبر المقبل.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت ايضا عن طرح مناقصة جديدة لشراء زيت الطعام المحلى وطرحة على بطاقات التموين، بحد أدنى 3 الاف طن زيت طعام صويا و2000 طن زيت عباد على أن يتم البت فى العروض المقدمة من الشركات الراغبة فى المشاركة فى المناقصة غدا الاربعاء ، وأن يكون فتره وصول زيت الطعام من يوم 1 إلى 15 ديسمبر المقبل

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يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه الشركات التابعة لوزارة التموين ، صرف السلع التموينية المدعمة، ضمن مقررات شهر اكتوبر الجارى ، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهً كما يوجد مخزون استراتجيى للسلع الأساسية.