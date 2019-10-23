شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استراتيجية وزارة الرى لإدارة الموارد المائية × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت التحديات على مصر مضاعفة الجهود نحو تبنى سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولى وتكاملي والسعي الجاد لتنميتها ولتنفيذ برامج توعوية مكثفة لكل فئات المجتمع من أجل ترشيد استخدامها والحفاظ عليها بمشاركة أصحاب المصلحة والقطاع الخاص وعقد الشراكات الجادة لجذب الاستثمارات وتحقيق إدارة أكثر قوة وكفاءة لمواردنا المائية من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكافة القطاعات وتحقيق التنمية المستدامة والمنشودة .

و حرصت الحكومة المصرية على اعداد رؤية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 والتي تم إطلاقها في عام 2016 .

وتتضمن هذه الرؤية محوراً عن المياه ورؤية واستراتيجية وزارة الموارد المائية والري وخطتها الطموحة لإدارة مواردنا المائية والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية يأتي تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية (الزراعة ، البيئة ، الإسكان ...) ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من كافة الشركاء وفئات المجتمع في تنفيذها .

وفى التقرير التالى نرصد محاور الاستراتيجية المصرية لإدارة الموارد المائية.

1- الحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث والتحكم فى الآثار البيئية السلبية بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة.

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2- ترشيد استخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها.

3- تنمية الموارد المائية الجديدة بالتعاون مع دول حوض النيل والاستفادة من مياه السيول.

4- تهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال رفع الوعي واصدار التشريعات اللازمة.

5- تم ترجمة تلك الاستراتيجية إلي خطة قومية للمياه حتي 2037 وتبلغ تكلفتها الاستثمارية أكثر من 50مليار دولار (وهذا يمثل تحدياً أخر) لتنفيذ أعمال تحلية المياه علي السواحل المصرية لتبلغ 3 مليار متر مكعب سنوياً في نهاية الخطة، مشروعات معالجة الصرف الصحي، البرنامج القومي لترشيد المياه ومشروعات حصاد مياه الأمطار.