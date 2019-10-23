شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. افتتاح بنك لحفظ الشعر وزراعته مجددا بمدينة مانشستر البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة مانشستر البريطانية، اليوم الثلاثاء، افتتاح أول بنك للشعر فى العالم، يهدف لتجميد خلايا الشعر وإعادة زراعتها حال الإصابة بالصلع.

ويتقاضى بنك "هيركلون" للشعر، الأول من نوعه حوالى 3 آلاف دولار مقابل تجميد عينة من شعر الرجل فى شبابه، ليتم استخدامها لعلاج الصلع بعد التقدم فى العمر، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويستنسخ المختبر خلايا الشعر المجمدة عند الحاجة قبل زرعها فى فروة رأس مالكها المصاب بالصلع لإعادة شعره إلى شبابه.

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وبدأ مدير بنك الشعر الجديد الدكتور بسام فارجو، جمع عينات من شعر الرجال، فى عملية تستخدم تخديرًا موضعيًا لجمع 100 شعرة خلال 30 دقيقة، لافتا إلى أنه كلما خزّن الرجل عينة من شعره فى وقت مبكر، كانت العينة أفضل وأكثر فعالية عند زراعتها لاحقًا.

وتُجمد العينات في درجة حرارة تبلغ 180 تحت الصفر فى البنك، حتى تظهر علامات الصلع، ليتم استخدام الخلايا المسماة ”الحليمات الجلدية“ المستخرجة من جذور الشعر فى استنساخ الخلايا الشابة فى المختبر وزراعتها فى فروة الرأس لعلاج الصلع.

ويحتاج المريض للخضوع لعملية زرع خلايا الشعر كل بضع سنوات بتكلفة تتراوح بين 4 و9 آلاف دولار، بالإضافة إلى رسوم جمع العينة وتخزينها البالغة 3 آلاف دولار، فضلًا عن دفع رسوم تبلغ حوالى 120 دولارًا، لكل سنة إضافية للتخزين.