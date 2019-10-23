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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الانتهاء من شفط مياه الأمطار بعدة شوارع فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالتنسيق مع اللواء مجدى الوصيف وكيل الوزارة رئيس حى شرق مدينة نصر، من شفط مياه الأمطار من بعض الأماكن فى القطاع، وسط تمركز رجال المرور لمتابعة حركة السيارات.
وقامت السيارات بشفط مياه الأمطار، والمتجمعه بشارع أحمد الزمر أمام مستشفي النهار التخصصي، وأمام مجمع مدارس طلائع المستقبل للغات، وميدان هشام بركات مع طريق النصر، وبشارع أحمد الزمر أمام البوابة في السويسرى بالحي العاشر.
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