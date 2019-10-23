شكرا لقرائتكم خبر عن اخر الأخبار.. محافظ الجيزة يقود عمليات شفط مياه الأمطار بالشوارع ليلاً (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ليلاً وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم أعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات.

ووجه المحافظ بنشر فرق انتشار سريع بسيارات شفط لازالة أى آثار للأمطار مشدداً على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ ومواجهه اى تجمعات مياة وازالة اى بؤر على الفور.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ منتصف الليل لمتابعة اعمال شفط مياه الأمطار بأحياء جنوب الجيزة والدقى والعجوزة والهرم والعمرانية ومحور 26 يوليو وميدان الرماية وطريق مصر اسكندرية الصحراوى ونفق اللبينى رافقة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومنصور بدوى رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل و شركه مياة الشرب والصرف الصحى برفع درجات الاستعداد لمواجهة موجه سقوط الأمطار وتنظيم غرف العمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين والتوجة على الفور لأماكن التجمعات لإزالتها مشددأً على عدم مغادرة الشوارع قبل الأنتهاء من أزالة اى اثار للأمطار.

لافتا تم الدفع بـ25 معده لشفط مياه الامطار من الشوارع وتم التركيز على مطالع ومنازل الكبارى والانفاق والشوارع الرئيسية والحيوية لعدم التأثير على الحركة المرورية.

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