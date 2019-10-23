شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تناشد عملائها الالتزام بالتواجد بالمطار قبل إقلاع رحلاتهم بـ3 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ناشدت شركة الطيران الوطنية المصرية «مصر للطيران» عملائها المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية اليومالأربعاء، ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل، لضمان الوصول في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات.

وأشارت شركة «مصر للطيران» - في بيان - إلى أنه من المرتقب استمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة اليوم، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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