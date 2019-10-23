شكرا لقرائتكم خبر عن قطار «حملات الجيزة» يصل حدائق الأهرام.. و«راشد» يوجّه باستمرارها لـ «رضا المواطنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، تنفيذ سلسلة من حملات رفع الإشغالات ومواجهة المخالفات والتعديات بقطاع هضبة الأهرام.

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تمت إزالة حوالى 1400 حالة إشغال للمحال والمقاهى والمنشآت التجارية المخالفة بحدائق الأهرام، وذلك خلال حملات تم تنفيذها فى إطار الخطة التى وضعتها المحافظة لإعادة الانضباط إلى القطاع وإزالة أوجه المخالفات منه.

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وأشار إلى أن حالات الإشغال التى تم رفعها شملت إزالة أكشاك وفتارين وعربات مأكولات مخالفة وكراسى وطرابيزات للمقاهى والكافيتريات وتروسيكلات مأكولات وشماسى وفروشات للباعة ومستلزمات المطاعم، ولم تقتصر الحملة على رفع الإشغالات، حيث تم ضبط 35 مركبة توك توك وموتوسيكل غير مرخصة، وتم التحفظ عليها من خلال الإدارة العامة للمرور التى شاركت بحملات داخل القطاع لتنظيم الحركة المرورية وضبط المركبات غير المرخصة والمخالفة ورخص السير.

وتابع أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بالتعاون مع حى الهرم، قامت بالدفع بـ15 معدة نظافة متنوعة لرفع القمامة والمخلفات المتراكمة داخل القطاع، حيث تم رفع حوالى 220 طن مخلفات على مدار يومين من مناطق 21 ج و10ج جاردينيا و189 ل وشارع الضغط، وعدد من الشوارع الحيوية الأخرى، مؤكدًا استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بالقطاع بالكامل.

وأوضح «راشد» أن المحافظة تلقت العديد من شكاوى مواطنيها من سكان حدائق الأهرام والخاصة بوجود إشغالات للمحال والمقاهى ومخالفات بناء وتراكم لمخلفات القمامة، فى ظل تقاعس الشركات المكلفة بالنظافة بذلك، وقد تم التعامل الفورى مع تلك المشكلات بتوجيه الحملات لضبط القطاع، مؤكدًا استمرارها للوصول إلى المستوى المأمول من المواطنين.