شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن الشرقية": إعمار 100 منزل بالقرى الأكثر احتياجًا فى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد كمال وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أنه تم تسليم أهالى قرى "بحر البقر والبكارشة والمسلمية"، 100 منزل بعد إعادة إعمارهم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتعمير القرى الأكثر احتياجا، وبعد الإنتهاء من إعادة إعمارهم ورفع كفائتهم.

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وأضاف وكيل الوزارة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن خطة الإعمار، شملت أعمال إعادة الأعمار، وتأهيل المبنى بالكامل، وتبليط الأرضيات بالسيراميك، والتسقيف والقيام بأعمال الكهرباء وتركيب وصلات الصرف الداخلى.

وأكد أن المديرية بصدد إعداد خطة لتنفيذ إعمار 200 منزل آخرين خلال عام 2020، وذلك تنفيذ لمبادرة حياة كريمة.