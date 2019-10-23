شكرا لقرائتكم خبر عن علقة ساخنة لطبيب عقب ضبطه فى علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقن عدد من أهالى فوه طبيبا علقة ساخنة، عقب إخراجه من منزل أحد أهالى فوه، لإقامته علاقة غير شرعية مع زوجة صاحب المنزل، واقتادته مباحث فوه لمركز الشرطة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى، ومأمور مركز شرطة فوه، يفيد باتهام "م.أ"، 41 سنة، ويقيم بمدينة فوه، كل من زوجته "ن.ع"، 27 سنة، ربة منزل بالزنا، لضبطه "م.أ"، 42 سنة طبيب، ويقيم بنفس المدينة، داخل شقته أثناء غيابه، وتم إخراجه فى وسط مجموعة من الأهالى.

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وتبين من خلال التحقيقات المبدئية، أن الزوج صاحب البلاغ، تلقى اتصالا من الجيران يفيد بتوجه المتهم الثانى الطبيب إلى مسكنه فى ظل غيابه عن المنزل، ما أدى إلى توجهه للمنزل، وتمكن من خلال مساعدة الجيران من ضبطهما داخل الشقة بعد الانتهاء من ممارستهما الرزيلة، وقيام الزوج صاحب البلاغ بتلقينه علقة ساخنة، بينما جرى تسليم الطبيب إلى وحدة مباحث مركز شرطة فوه.

وشكل اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث برئاسة العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، و الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه لإجراء التحريات اللازمة وتبين صحة الواقعة وتوافقها ما رواه الزوج في بلاغه، كما أن هناك علاقة غير شرعية بين الزوجة والطبيب المتهمين، وتم ضبط منديل كلنكس وعليه آثار السائل المنوي للطبيب بالمنزل.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3935 لسنة 2019 إداري مركز شرطة فوه، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.