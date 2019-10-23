شكرا لقرائتكم خبر عن اخر الأخبار.. المرور: أمطار على كافة الطرق السريعة.. ونحذر من السرعات الجنونية والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن إدارة المرور تحذر من السرعات الزائدة أعلى الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، وأنه يتم رصد اى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.
وأوضحت إدارة المرور، أنه تم تزويد كافة الطرق بالأوناش لرفع اى أعطال ومعوقات مرورية، وتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الاغاثة ٠١٢٢١١١٠٠٠٠، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
كان خبراء هيئة الأرصاد الجوية حذروا من انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار ببعض المحافظات وتصل إلى القاهرة، وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات على كافة الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر اخر الأخبار.. المرور: أمطار على كافة الطرق السريعة.. ونحذر من السرعات الجنونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.