شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إنشاء مركز تحكم بمواصفات عالمية فى العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك خطة لإنشاء مراكز تحكم جديدة و متطورة علاوة على تطوير مراكز التحكم الحالية.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تجرى حاليا الأعمال الخاصة بإنشاء مركز تحكم لمنطقــة بنبان والذى سيتم من خلاله مراقبة وتشغيل 1465 ميجاوات الخاصة بتجمع بنبان للطاقة الشمسية، لافتا إلى أنه جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز تحكم قومى جديد على أحدث المستويات العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وقال حمزة إن إجمالى تكلفة تطوير شبكة نقل الكهرباء يبلغ 57 مليار جنيه، موضحا أن إجمالى تكلفة ما تم تنفيذه حتى الأن من توسعات وأعمال تطوير بشبكة النقل بلغ 50 مليار جنيه.