شكرا لقرائتكم خبر عن اخر الأخبار.. المرور يغلق طريق إقليمى الفيوم فى الاتجاهين بسبب هبوط أرضى ناتج عن الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور فى اخر الأخبار ، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، طريق الإقليمى بالفيوم بنطاق الكيلو 30 بالقرب من محطة وطنية"قارون"، فى الاتجاهين وصولا لطريق الواحات الصحراوى بسبب هبوط ارضى ناتج عن الامطار، وسط انتشار الخدمات. وكشفت معاينة رجال المرور، لمنطقة الهبوط بسقوط جزء من الطريق الإقليمى، لمسافة 150 مترا وعرض 30 متر وبعمق 30 مترا مع تمركز الخدمات وستجرى اعمال إصلاح لمنطقة العطل. وتهيب ادارة المرور، بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.

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