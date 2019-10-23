شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سقوط أمطار رعدية على مطروح والساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة مطروح سقوطاً للأمطار، بشكل متقطع، مصحوبة بأصوات الرعد ووميض البرق، على بعض المناطق المتفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالى.

وشهدت بعض أنحاء مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، سقوطا للأمطار بشكل متقطع، في الوقت الذي لم تشهد فيه مناطق أخرى سقوطاً للأمطار مع سماع صوت الرعد ووميض البرق، ولم تؤثر الأمطار على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع، أو حركة السفر على الطرق السريعة.

ووجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وغرف العمليات، بالمتابعة على مدار الساعة، لتجمعات المياه وسرعة سحبها والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة، وغرفة العمليات الرئيسية ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وتيسير حركة الطرق والمواطنين، مع سقوط الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة بالمحافظة، مساء أمس الثلاثاء.

وشدد محافظ مطروح، على ضرورة استعداد جميع رؤساء المدن وإشرافهم شخصيا على متابعه آثار الأمطار وسرعه خروج سيارات الكسح وسيارة مجابهة السيول، للتعامل مع تجمعات المياه، مع إخطار غرفة عمليات المحافظة أول بأول، بالاستعداد والإجراءات والأماكن التى يوجد بها تجمعات للمياه، مع تواجد سيارات الكسح بالقرب من الأماكن المعرضة لتراكم مياه الأمطار.

كما وجه محافظ مطروح، بضرورة تكثيف جهود جميع أجهزة المحافظة، على مدار الساعة، للتعامل مع حالة الطقس الغير مستقر وسقوط الأمطار، وإعطاء تقارير موضحة عن كيفية التعامل مع تراكم مياه الأمطار ومراجعة مخرات السيول، التى تم تطهيرها مع بداية موسم الشتاء، خاصة على الطريق الدولى والشوارع الداخلية بمدن المحافظة الثمانية، وسرعة تسيير الحركة للمسافرين مع إعلان الإرشادات والتحذيرات اللازمة.

وطالب اللواء مجدي الغرابلي، قطاع الكهرباء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية، لفصل التيار الكهربائي عن مناطق تجمع الأمطار،بسبب خطرها علي حياة المواطنين.

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كما يتم التنسيق مع إدارة المرور المركزي وتأمين الطرق، بالمناطق المختلفة التى تشهد أمطارا غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول، لتسيير حركة المرور وعمل إرشادات تحذيرية لسائقى السيارات.



سقوط أمطار رعدية بشكل متقطع على مطروح

الحياة تسير بشكل طبيعى رغم سقوط الأمطار الحياة تسير بشكل طبيعى رغم سقوط الأمطار



أمطار غزيرة