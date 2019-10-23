اخر الأخبار.. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بمدارس القاهرة الكبرى للطلاب والمعلمين والعاملين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطيل الدراسة غدا قرار اتخذته الحكومة نظرًا لسوء الأحوال الجوية فى اخر الأخبار، وكشف مجلس الوزراء، أن قرار الإجازة للمدارس غدا الأربعاء بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية يسرى على طلاب المدارس والجامعات والعاملين والمعلمين بهما.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة غدا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بجميع المدارس والجامعات، بناءً على تقارير من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث اليوم.

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