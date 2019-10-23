شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة السورية سارة نخلة تجرى جراحة بسبب "نملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة السورية سارة نخلة، لوعكة صحية، أدت إلى حجزها في أحد المستشفيات للخضوع لعملية جراحية، والسبب فى ذلك قرصة نملة.

ونشرت نخلة صورة لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، معلقة: "أنا أول مرة بعمل الحركة دي، ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة أو ضعيفة، بس الحوار غريب شوية أو شويتين الحقيقة".





وتابعت: "دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت، بعدين حسيت بوجع رهيب روحت المستشفى وعملت نقدر نقول نصف عملية عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة استحمل الألم".

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وأضافت: "بكل بساطة السبب نملة، صدقوني نملة، تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى وكويسين و تيجوا على نفسكوا وفي الآخر نملة تدخلكوا العمليات .. نملة قرصتني وتسببت في التهاب تحول إلى خراج، ومع حلول الليل ارتفعت حرارتى وانتشر الألم وتعرضت للدوار ودخلت قسم الطوارئ".

واختتمت كلامها قائلة: "الحمد لله على كل حال وأنا فى بيتى حاليا ويارب أبقى أحسن والجرح يلم بسرعة عشان أقدر أقف تاني".