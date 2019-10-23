شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تناشد عملائها المغادرين صباح اليوم التواجد قبل إقلاع رحلاتهم بـ3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت "مصر للطيران" فى بيان لها منذ قليل جاء فيه، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة غداً الأربعاء.

تناشد الشركة الوطنية "مصر للطيران" عملائها الكرام المسافرين علي رحلاتها الدولية والداخلية غدًا ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات علي الأقل، وذلك لضمان الوصول في الموعد المحدد لانهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات.

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