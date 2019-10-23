تعرف على كيفية تفادى الزحام المرورى بسبب الأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع هطول الأمطار، وتكدس بعض الطرق بالسيارات، يمكن للمواطن التعرف على أماكن الإزدحام المرورى نتيجة تجمعات المياه عن طريق استخدام تطبيق وزارة الداخلية على التليفونات الذكية والدخول على خدمة "الخريطة التفاعلية" التى تمكنك من معرفة أماكن الإزدحام والكثافات المرورية فور حدوثها.
ويستطيع المواطن تحميل تطبيق وزارة الداخلية على التليفونات الذكية من متجر Google Play و App Store.
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