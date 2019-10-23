شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة : تحصين 804 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض الطاعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الدكتورة منى محرز ، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بشأن تحصين الأغنام والماعز ضد مرض المجترات الصغير ، يوضح أن اجمالى التحصينات بلغ 804 ألف 438 رأس ، منذ بدء انطلاق الحملة القومية للتحصين خلال الفترة من 7 من الشهر الماضى وحتى 16 من الشهر الجارى ، بجميع محافظات الجمهورية حفاظا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

وقال الدكتور خالد مرسى ، مدير عام بالإدارة المركزية للطب الوقائى فى تصريحات " الخليج 365 " ،إنه تم الانتهاء من الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات ، بجميع قرى المحافظات وجارى حصر الاعداد النهائية المحصنة ، حيث بلغ عدد رؤوس الأغنام والماعز المحصن، منذ انطلاق الحملة وحتى 16 من الشهر الجارى ، 804 ألف و438 رأس .

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فيما أكد تقرير الهيئة ، أن مرض طاعون المجترات الصغيرة يصيب الأغنام والماعز، هو مرض فيروسى، وتكون نسب الإصابة به أعلى فى الماعز أكثر من الأغنام وفى الأعمار الصغيرة أكثر من الكبيرة، وتبدأ الأعراض المرضية بظهور التهابات شديدة فى الفم يصحبها رائحة كريهة والتهابات بالعيون ودموع ووجود إفرازات من الأنف وتكون قشور على الأنف ووجود التهابات بالأمعاء، مما يؤدى إلى حدوث إسهال ذو رائحة كريهة، ونفوق سريع لعدد كبير من الحالات المريضة.

وأوضح تقرير الهيئة ، إن التعامل الصحى مع القطعان المصابة هي أن يتم عزل الحالات المصابة بعيدا، ويتم علاجها بالمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب المناسبة والفيتامينات، وتحصين باقى القطيع بلقاح طاعون المجترات الصغيرة ورافعات المناعة، مع ضرورة تحصين القطيع سنويا بهذا اللقاح للوقاية من المرض، الذى يسبب نفوق بنسب عالية إذا لم يتم تشخيصه فى المراحل الأولى، مضيفا أن إهماله يسبب انخفاض الإنتاجية وانخفاض اقتصاديات تربية الأغنام والماعز.