شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار.. مطار القاهرة يوفر أتوبيسات لنقل الركاب والعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة ميناء القاهرة فى بيان لها منذ قليل إنه نظراً لسوء الأحوال الجوية التى شهدتها البلاد منذ ظهر اليوم وتأثيرها على تكدس الحركة المرورية فى الطرق المؤدية لطريق المطار فقد ساهمت إدارة مطار القاهرة الدولى فى توفير أتوبيسات لنقل الركاب والعاملين بداية من أقرب نقطة للطريق المؤدى للمطار إلى مبانى الركاب الثلاث بمطار القاهرة وذلك للتيسير عليهم ومساعدة المسافرين فى اللحاق برحلاتهم لوجهاتهم المختلفة وكذلك التيسير على العاملين لسرعة الوصول لمواقع عملهم.



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