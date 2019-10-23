شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع التموينية تطلق مبادرة لمعاينة مصانع عصر واستخراج زيت الطعام الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مبادرة معاينة لقبول مصانع عصر واستخراج زيت الطعام الخام "إنتاج محلى صويا أو عباد" بقدرة إنتاجية لا تقل عن 3000 طن شهريا من زيت الصويا الخام أو 2000 طن شهريا من زيت العباد الخام من خلال لجنة فنية، حيث يتم تحديد طاقات العصر ومدى تلبيتها لكميات التوريد المنوه عنها بعاليه وكذلك تحديد قدرات المصنع واستيفاء كافة شروط التأهيل الفنية الموضوعة من قبل اللجنة.

كما يتم التعرف على مدى مطابقة الزيوت الخام للمواصفات القياسية المصرية المطلوبة ،وفى حالة قبول المصنع بعد اجتيازه لشروط التأهيل من اللجنة سيتم اعتماده فى سجل موردى الزيت الخام المحلى بالهيئة.

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وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية،قد أعلنت عن طرح مناقصة جديدة لشراء زيت الطعام المحلى وطرحة على بطاقات التموين، بحد أدنى 3 آلاف طن زيت طعام صويا و2000 طن زيت عباد، على أن يتم البت فى العروض المقدمة من الشركات الراغبة فى المشاركة فى المناقصة غدا الأربعاء، وأن يكون فتره وصول زيت الطعام من يوم 1 إلى 15 ديسمبر المقبل.