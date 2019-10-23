التعليم: إجازة اليوم الأربعاء للطلاب والمعلمين بمدارس القاهرة الكبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الإجازة اليوم الأربعاء فقط للمعلمين والطلاب بالمدارس للثلاث محافظات (القاهرة -الجيزة -القليوبية"، أما باقى المحافظات يرجع إلى تقدير المحافظين. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها أمس الثلاثاء تعطيل الدراسة فى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) للطلاب غدًا الأربعاء. وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انه تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بتعطيل الدراسة بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. Advertisements وأكدت الوزارة على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.

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