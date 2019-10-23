"يوم في حياة الملك".. جولة للأطفال المكفوفين بالمتحف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار اليوم الثلاثاء جولة للأطفال بعنوان "يوم في حياة الملك" بالمتحف المصري بالتحرير بالتعاون مع متحف الطفل والقسم التعليمي ومدرسة المكفوفين بالمتحف ؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم العصا البيضاء.

وقالت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة، في تصريح لها اليوم، إن الجولة شملت اصطحاب الأطفال المكفوفين من جمعية أبوالذهب ببني سويف وجمعية نور البصيرة في جولة داخل قاعات المتحف وتعريفهم بالحياة اليومية عند المصري القديم من مأكل وملبس وسلوك ومهام يقوم بها الملك خلال يومه.

ومن جانبها، أفادت رباب محمود مدير ملف الإعاقة بالإدارة بأن الجولة تضمنت شرح نبذة تاريخية حول نشأة المتحف المصري ثم التحرك في المسار المعد للمكفوفين كي يستطيعوا من خلاله التعرف على ملامح الحضارة المصرية القديمة..موضحة أنه تم على هامش الجولة تنظيم ورشة عمل لتعليم الأطفال فن النحت باستخدام الطين الأسواني.​