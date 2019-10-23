الجيزة: شفط مياه الأمطار من الشوارع لتيسير الحركة المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:
وجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتجهيز ونشر سيارات شفط المياه في المناطق التي تشهد تجمع لمياه الأمطار، كما جهزت هيئة النظافة سيارات شفط مياه ونشرها بعدة مناطق.
وأوضحت المحافظة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة شفيق جلال، تابع أعمال شفط مياه الأمطار بطريق مصر إسكندرية الصحراوي ومحور صفط اللبن، لتيسير الحركة المرورية.
وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لسقوط الأمطار، ورفع درجة الاستعداد وتجهيز سيارات شفط المياه والتأكد من صلاحيتها.
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