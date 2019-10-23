شفط تجمعات مياه الأمطار بميدان رمسيس ومطلع كوبري أكتوبر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وجه اللواء خالد إسماعيل محجوب، رئيس حي الأزبكية، بإزالة كافة تجمعات المياه التي نتجت عن الأمطار في نطاق الحي، اليوم الثلاثاء.
وبحسب بيان اليوم، تحرك رجال المتابعة الميدانية لحي الازبكية وبرفقة فرع هيئة النظافة بالحي لشفط مياه الأمطار بمطلع كوبرى أكتوبر وأسفل كوبرى المشاه من ميدان رمسيس بنطاق الح؛ لتسيير الحركة المرورية وإعادة الانضباط للشارع.
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