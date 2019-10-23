ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت قوات الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بقصد الإتجار بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تمكن المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس والرائد عمرو شريف والنقيب كريم الأهواني، معاونا المباحث، من ضبط "أحمد.م"، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 433 لسنة 2005م المرج سلاح بدون ترخيص حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته على المضبوطات التالية سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم ، وعدد 3 طلقات من ذات العيار، ٢ طبنجة صوت.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.